Армянский эксперт о резолюции французского Сената: Не надо впадать в эйфорию

Антиазербайджанская резолюция Сената Франции может быть следствием проблем, связанных с газовой сделкой Азербайджан–Евросоюз, заявил армянским СМИ эксперт по международным вопросам Григор Баласанян.

По его словам, Париж, прежде всего, проводит политику, которая на данный момент соответствует его национальным, государственным и экономическим интересам.

«К тому же, резолюция носит рекомендательный характер, в ней нет серьезных рычагов воздействия на Азербайджан», - сказал Баласанян.