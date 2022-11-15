Отдел спорта 22:04

Заслуженный тренер Азербайджана Фирдовси Умудов вспомнил о провокации, которую устроили в Иране против сборной Азербайджана по вольной борьбе. Это история 5-летней давности, но она как никогда актуальна и сейчас, когда пропагандистская машина Ирана ведет грязную кампанию против Азербайджана. «Помимо военно-политических провокаций, Иран время от времени устраивал против Азербайджана и спортивные подлости», - написал Фирдовси Умудов в своем Facebook. Он напомнил, как в 2017 году на Кубке мира по вольной борьбе в иранском Керманшахе было проявлено неуважение к флагу Азербайджана. Тогда при представлении нашей команды перед стартовым матчем организаторы вынесли на арену странное знамя, на котором восьмиконечная звезда и полумесяц были передвинуты с середины флага влево. Помимо этого, на флаге были две белые полосы.

«В то время я был главным тренером сборной Азербайджана, - вспоминает Ф.Умудов. - Как наставник команды и просто гражданин, любящий свою Родину, я посчитал эти действия иранцев оскорблением и в жесткой форме выразил свое недовольство. Организаторы попытались оправдать свои действия, заявив, что у них нет другого флага Азербайджана. Но это выглядело неубедительно. Я передал им наш настоящий флаг и заставил исправить ошибку. Хочу сказать, что мы тогда воспрепятствовали провокации Ирана. И сегодня Азербайджан как страна-победительница успешно противостоит подлянкам наших южных соседей».

В 2017 году по возвращении в Баку Фирдовси Умудов подробно рассказал о том, что случилось в Иране.

Стоит напомнить, что на Кубке мира в Иране сборная Азербайджана завоевала бронзовые медали. Мы победили Россию, Грузию и Турцию, а единственное поражение случилось в матче с США. Встреча завершилась со счетом 4:4, но по дополнительным показателям победили американцы. Интересно, что в ходе матча Азербайджан – США иранские зрители болели за американцев – представителей страны, которую в Иране считают чуть ли не главным врагом государства. И, видимо, неслучайно иранский арбитр явно засудил в этом матче азербайджанского борца Мурада Сулейманова против известного американца Джордана Барроуза, показав нашему спортсмену три предупреждения.