В Иране неизвестные открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции, есть жертвы

Четыре человека погибли в результате террористического нападения в городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, сообщают местные СМИ.

«В результате теракта в Изэ к настоящему времени 4 погибли, еще 6 человек получили ранения», - говорится в сообщении.

Отмечается, нападение было совершено рядом неизвестных лиц, они открыли огонь по людям и сотрудникам полиции.