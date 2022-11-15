США назвали единственного ответственного за падение ракеты в Польше

Соединенные Штаты возлагают на российскую сторону ответственность за падение ракеты на территории Польши, хотя Вашингтон не видит никакой информации, которая противоречила бы выводам о том, что ракета была украинской. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон. Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Мы полностью доверяем проводимому правительством Польши расследованию взрыва... Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента (Польши Анджея - ред.) Дуды о том, что этот взрыв, вероятнее всего, был следствием того, что украинская ракета системы противоракетной обороны, к сожалению, упала в Польше", - заявила она.

"Вместе с тем вне зависимости от того, какими могут быть окончательные выводы, очевидно, что сторона, которая в конечном счете ответственна за этот трагический инцидент - это Россия, которая выпустила по Украине целый шквал ракет. Украина имела и имеет полное право защищать себя", - подчеркнула Эйдриенн Уотсон