СБУ объявила Кадырова в розыск

Служба безопасности Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск, свидетельствует база данных украинской спецслужбы.

Его обвиняют в нарушении ст.110 ч.3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) и ст.437 ч.2 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий) УК Украины.

Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД России Марию Захарову и замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Последнего обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

СБУ также внесла в список разыскиваемых командующего группировкой российских сил в "зоне спецоперации" генерала Сергея Суровикина.