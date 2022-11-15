США подтвердили причастность Ирана к атаке на израильский танкер

Атака на коммерческий танкер MV Pacific Zircon у берегов Омана, вероятнее всего, была совершена Ираном с помощью беспилотника. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

«Изучив доступную информацию, мы уверены, что Иран, вероятно, осуществил эту атаку с использованием БПЛА», — сказал он журналистам.

Напомним, вечером 15 ноября у берегов Омана беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер Pacific Zircon, принадлежащий израильскому миллиардеру Идану Оферу. Судно следовало по маршруту Оман - Буэнос-Айрес. В результате нападения в нем образовалась дыра, но оно не было выведено из строя.