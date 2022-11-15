Взрыв в жилом здании в Хырдалане, есть пострадавшие ФОТО
На горячую линию «112» МЧС поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалан, сообщили в пресс-службе министерства.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
Сотрудникам министерства удалось выяснить, что в квартире на втором этаже в четырнадцатиэтажном жилом здании ЖК «AAAF Park» произошел взрыв, по предварительной версии, из-за утечки газа. 3 пострадавших в результате инцидента были госпитализированы, взрывной волной были повреждены два припаркованных во дворе здания автомобиля.
Сотрудники МЧС приняли необходимые меры безопасности.