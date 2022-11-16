Россия осталась и без Паралимпиады

«В связи с приостановкой Россия теряет все права членства в МПК с учетом права на апелляцию. Если какая-либо апелляция не будет удовлетворена, только Генеральная Ассамблея может отменить приостановку. Следующая Генеральная Ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года», - отмечается в заявлении.

Решение было принято на внеочередном заседании большинством голосов: 64 члена организации проголосовали за приостановку, 39 – против, 16 воздержались.