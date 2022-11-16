Баку ТВ можно будет посмотреть и по телевизору

В Аудиовизуальном совете были рассмотрены обращения ООО Baku TV в связи с получением лицензии платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание. Об этом говорится в сообщении Аудиовизуального совета.

Было отмечено, что юристы аппарата Совета предоставили обширную информацию его членам по поводу перечня и содержания документов, представленных истцом. Они добавили, что вышеуказанные документы составлены в соответствии с установленными требованиями.

После продолжительных обсуждений члены Совета впервые после вступления в силу закона "О медиа" приняли соответствующее решение о выдаче ООО Baku TV (название телевизионной редакции – Baku TV) лицензии платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, что является новым видом деятельности аудиовизуального медиа.