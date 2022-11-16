В Баку продолжился судебный процесс по делу обманутых индусов

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу двадцатилетней давности бывшего следователя Бакинской городской прокуратуры Самира Керимова и офицера полиции в отставке Рамина Талыбова, которых обвиняют в получении взяток от граждан Индии, занимавшихся продажей моющих средств в Баку в 2001 году.

Как сообщает haqqın.az, показания дал Кямран Мурадов, работавший менеджером и переводчиком в компании, предположительно принадлежавшей индийцу Анантакришнану Баласубраманиану «Бала», который признан потерпевшим по уголовному делу. В своих показаниях он заявил, что вечером ему позвонил Баласубраманиану и сообщил, что в офис приехала полиция - якобы в связи с инцидентом 11 сентября проверяются граждане иностранных государств.

«Выяснилось, что в Ясамальский РОВД было подано заявление о некачественных стиральных порошках. Я не помню, что было написано в заявлении. В кабинет пришли трое полицейских — один высокий и светловолосый, второй - полный, а третий - невысокий. Они показали удостоверения и сказали, что у какого-то гражданина возникла аллергия на стиральный порошок. Сказали, что склад, расположенный в Садараке, будет проверен и опечатан. И сообщили, что для того, чтобы замять дело, необходимо заплатить 20 тысяч манатов. Наконец, они позвонили кому-то и договорились. Полицейским принесли какой-то сверток. Я не видел, что было внутри», - рассказал свидетель.

Отвечая на вопросы сторон, Мурадов сказал, что с тех событий прошло более 20 лет и некоторых деталей он не помнит. Он добавил, что не знал, что компания принадлежала Айдыну Аббасову, сыну Аббаса Аббасова, тогдашнего первого вице-премьера.

Следующим допрошенным свидетелем стал Сахиб Галандаров. Тот рассказал, что отремонтировал и сдал в аренду индийцам свой дом в поселке Амирджан, рассчитывая получать постоянный доход. Последние, однако, съехали всего через месяц. Свидетель добавил, что когда посещал дом, в котором жили индийцы, в связи с ремонтом, однажды увидел, как с последними разговаривали правоохранители. После его неоднократно вызывали в полицию и прокуратуру и допрашивали: «Я устал от этого дела. Меня даже задержали на три дня. После этого не беспокоили. А через 22 года снова позвонили и начали допрашивать».

«Вы меня знаете?» Видели среди полицейских, которые приходили к индийцам?» - спросил Самир Керимов у свидетеля.

Свидетель ответил, что не помнит этого.

Согласно обвинительному акту, следователь Бакинской городской прокуратуры Самир Керимов и оперуполномоченный Рамин Талыбов требовали от индийцев 300 тысяч долларов (1 миллион 400 тысяч манатов по курсу на тот момент – ред.). В итоге они получили 20 тысяч манатов. Утверждается, что за счет взятки Керимов и Талыбов закрыли глаза на производство на объекте некачественной продукции. Согласно документам следствия, Самир Керимов получил взятки от граждан Индии – Шама Даса Ганшамдаса, Раджа Кумара Вадхвани Анила, Кишора Синди, Нареша Шанти Кумара, Викрама Сингха Раджпурохита, Венкатеша Кадри, Бходжвани Дхираджа, Ашока Кумара, Анантакришнана Баласубраманиана. Ни бывший следователь, ни сотрудник милиции не признали себя виновными в предъявленном им обвинении.

Отметим, что расследование дела было приостановлено на 20 лет в связи с отсутствием Керимова в стране. Был выдан ордер на его арест. 62-летний Керимов, вернувшийся в Баку спустя 20 лет, был арестован в ходе операции правоохранительных органов.