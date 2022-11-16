В Израиле неправильно поняли спецслужбы Азербайджана: путаница вокруг Орхана Асадова наша реакция
Обнародованную Службой государственной безопасности Азербайджана официальную информацию об аресте нескольких членов незаконного вооруженного формирования, созданного под контролем иранских спецслужб, неправильно истолковали в Израиле. Израильские источники со ссылкой на «разведывательные круги» страны заявляют, что один из арестованных в ходе той операции в прошлом году участвовал в неудачной попытке покушения на израильских бизнесменов на Кипре.
Ариэль Коган пишет в Jewish Press, что этим человеком является Орхан Асадов, арестованный на Кипре в сентябре прошлого года. Но как могло получиться, что Асадов «вернулся в Азербайджан», находясь в кипрской тюрьме, и снова был арестован местными спецслужбами?
Сначала автор напоминает, что 28 сентября 2021 года спецслужбы Республики Кипр задержали 38-летнего гражданина Азербайджана Орхана Асадова, прибывшего на остров по российскому паспорту. Он прибыл в город Ларнаку, пересек границу с Турецкой Республикой Северного Кипра с азербайджанским паспортом, арендовал квартиру и два автомобиля. Затем мужчина нелегально вернулся в южную часть острова, где в течение нескольких дней наблюдал за офисами в деловом районе Ангуми в Ларнаке.
В этом районе находятся компании израильских бизнесменов, проживающих на острове (в частности, тех, кто с разрешения Министерства обороны Израиля занимается продажей спецтехники в арабские страны Персидского залива). Подозрительные действия Асадова зафиксировала система видеонаблюдения здания. Его задержали местные спецслужбы. Во время задержания при нём был обнаружен пистолет с глушителем. Позже были также схвачены граждане Пакистана и Ливана, сотрудничавшие с Асадовым.
В ходе допросов выяснилось, что Асадов был завербован агентурой «Сепах-э-Кудс» и проходил обучение в Сирии. Его задачей было либо убить нескольких израильских бизнесменов, либо похитить одного из них в отместку за ликвидацию 27 ноября 2020 года «отца ядерной программы Ирана» Мохсена Фахризаде – высокопоставленного члена КСИР, физика-атомщика, который работал в Министерстве обороны Исламской Республики.
«Израильские источники утверждают, что тот же самый Асадов был захвачен азербайджанскими спецслужбами. Но если это так, то непонятно, как он вернулся в Азербайджан», - недоумевает автор.
Однако официальная информация, предоставленная СГБ Азербайджана, не содержит известий о задержании в ходе той операции Орхана Асадова. Там сообщается, что Асадов Орхан Фарман оглу является одним из тех, кто привлекал членов задержанной группы к военным учениям в Сирии, и что он был схвачен при попытке совершения террористического акта «на территории третьей страны».
Следует отметить, что слушания по делу Орхана Асадова в кипрском суде начались летом этого года. Его обвиняют в многочисленных преступлениях, в том числе в терроризме. На настоящее время судебный процесс по делу Асадова закрыт. Задержанный фактически является гражданином России, и именно в России он был привлечен к сотрудничеству со спецслужбами Ирана и вошел в группировку под названием «Хусейнчиляр». Израильские источники заявили, что «Моссад» следил за деятельностью Асадова, когда тот еще находился в России, а позже участвовал в его поимке на Кипре.
Об операции по поимке Асадова недавно рассказал директор «Моссада» Дэвид Барнеа. Говоря о деятельности израильской разведки, направленной на предотвращение террористических актов за рубежом, он особо выделил операцию на Кипре.