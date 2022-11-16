Отдел информации 16 ноября 2022, 23:49

Обнародованную Службой государственной безопасности Азербайджана официальную информацию об аресте нескольких членов незаконного вооруженного формирования, созданного под контролем иранских спецслужб, неправильно истолковали в Израиле. Израильские источники со ссылкой на «разведывательные круги» страны заявляют, что один из арестованных в ходе той операции в прошлом году участвовал в неудачной попытке покушения на израильских бизнесменов на Кипре.

Ариэль Коган пишет в Jewish Press, что этим человеком является Орхан Асадов, арестованный на Кипре в сентябре прошлого года. Но как могло получиться, что Асадов «вернулся в Азербайджан», находясь в кипрской тюрьме, и снова был арестован местными спецслужбами? Сначала автор напоминает, что 28 сентября 2021 года спецслужбы Республики Кипр задержали 38-летнего гражданина Азербайджана Орхана Асадова, прибывшего на остров по российскому паспорту. Он прибыл в город Ларнаку, пересек границу с Турецкой Республикой Северного Кипра с азербайджанским паспортом, арендовал квартиру и два автомобиля. Затем мужчина нелегально вернулся в южную часть острова, где в течение нескольких дней наблюдал за офисами в деловом районе Ангуми в Ларнаке. В этом районе находятся компании израильских бизнесменов, проживающих на острове (в частности, тех, кто с разрешения Министерства обороны Израиля занимается продажей спецтехники в арабские страны Персидского залива). Подозрительные действия Асадова зафиксировала система видеонаблюдения здания. Его задержали местные спецслужбы. Во время задержания при нём был обнаружен пистолет с глушителем. Позже были также схвачены граждане Пакистана и Ливана, сотрудничавшие с Асадовым.