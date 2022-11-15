Фуад Нагиев рассказал, когда туристы смогут начать посещать Карабах
В нескольких местах на освобожденных от оккупации землях идут работы по созданию туристической инфраструктуры, заявил председатель Госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев российским СМИ.
«Наряду с туристической инфраструктурой, мы также создаем инвестиционные условия для привлечения инвесторов из других стран. Но важно понимать, что война закончилась не так давно и там еще идет процесс разминирования. Мы работаем с рядом государственных структур для того, чтобы обеспечить полную безопасность граждан. До конца текущего года планируем сдать туристическую инфраструктуру в Тертерском районе, Суговушане. Там находится водохранилище, вокруг которого мы начали развивать туристическую зону. Мы делаем все, чтобы на эти земли поскорее вернулись вынужденные переселенцы. Это очень важно, в том числе и для туризма. Думаю, что через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира. В развитие туризма в Карабахе инвестируют сами азербайджанцы, которые желают сделать полезное для своей страны. Правительство страны готовит пакет документов, предусматривающий определенные льготы для инвесторов», - рассказал Нагиев.