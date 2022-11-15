Американский генерал: Россия провалила все свои цели в войне

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США, генерал Марк Милли заявил на пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином после встречи Контактной группы по обороне Украины, что Россия провалила «все до единой» цели в своей войне.

«Русские терпели неудачу каждый раз. Проиграли стратегически, проиграли оперативно и, повторяю, проиграли тактически. То, что они пытались сделать, у них не получилось. Стратегическое переосмысление их целей, их незаконного вторжения потерпело неудачу, всё до единого», - сказал Милли в среду на пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином после встречи Контактной группы по обороне Украины.

Милли отметил неспособность России захватить всю Украину в начале войны:

«На всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы добивались успеха за успехом за успехом, а русские каждый раз терпели неудачу».

Он также отметил, что попытался поговорить со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым во вторник после падения ракеты в Польше, но попытки не увенчались успехом.