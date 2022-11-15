Джанни Де Бьязи о победе Азербайджана над Молдовой

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал победу нашей команды над Молдовой (2:1) в товарищеском матче, состоявшемся в Кишиневе.

«До этого матча обе команды выиграли по три игры подряд, - говорит итальянский специалист. – Мы играли против сборной, находившейся в хорошей форме. Должны были быть внимательными.

Сегодня у нас была новая линия обороны. Игравшие в центре защиты Бахтияр Гасанализаде и Антон Кривоцук сыграли очень хорошо.

В первом тайме мы показали отличный футбол, создали множество моментов. В последние 10 минут второго тайма могли забить и окончательно решить исход матча. В целом я доволен игрой команды. Мы боролись все 90 минут. Единственное, что беспокоит, - это гол пропущенный на последних минутах. При том, что в той ситуации мы могли сыграть лучше.

Хорошую игру провел голкипер Шахрудин Магомедалиев. И вообще, все ребята играли с желанием. Мы должны продолжать в том же духе. В следующем матче нас ждет сборная Северной Македонии. Это очень сложный соперник, у них хорошие футболисты. Чтобы добиться положительного результата, мы должны сыграть еще лучше».