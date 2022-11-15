Зеленский: Нетаньяху обещал помочь с ПВО

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона сообщил об обещании бывшего экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху «разобраться и подумать» как помочь Украине получить израильские ПВО, пишут украинские СМИ.

На вопрос, есть ли сдвиги в отношениях между Украиной и Израилем, Зеленский ответил, что у него вернулся контакт с Нетаньяху: «У нас был нормальный разговор предметный, потому что список «предметности» предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Нетаньяху заверил меня, что разберется как можно быстрее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом. Это приоритет номер один», - сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Украину не интересуют «особые отношения» Израиля и РФ, и Украина не просит оружия, которым можно атаковать врагов: «Нас интересуют только системы защиты».