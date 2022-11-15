Кто он, Ниджат Абилов, партнер крупнейшей в Турции полиграфической компании?
Азербайджанский бизнесмен Ниджат Абилов стал партнером крупнейшей полиграфической компании Турции Alfa Printing and Packaging, работающей в десятках стран мира. Об этом пишут турецкие СМИ.
Ее основатель Бора Язир подтвердил, что Абилов является партнером компании, но количество акций, полученных азербайджанским бизнесменом от компании, и сумма сделки не разглашаются.
Alfa Printing and Packaging была основана в 1983 году, работает на рынке почти 30 лет. В настоящее время компания предоставляет цифровую печать, трафаретную печать, графический дизайн и любые виды полиграфических услуг.
Дополнительную информацию об Абилове найти не удается ни в турецких, ни в азербайджанских источниках. Однако турецкие СМИ опубликовали его фотографии у кабинки частного вертолета.