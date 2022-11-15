Азербайджанский блогер в Эвинской тюрьме: сломаны ноги, но голодает 50 дней

По словам родственников Ронаги, его здоровье находится под угрозой, так как у него болезнь почек, а в тюрьме он подвергался пыткам. Брат заключенного Хасан Ронаги сказал, что Хоссейну сломали обе ноги.

Хоссейн Ронаги, известный в Иране азербайджанский блогер, политический деятель и ярый критик режима, уже на протяжение 50 дней голодает в тегеранской тюрьме «Эвин». Ронаги был арестован 24 сентября за поддержку происходящих по всему Ирану акций протеста. В тюрьме мужчину пытали, после чего он объявил голодовку. Как сообщает персидская редакция «Голоса Америки», в минувшее воскресенье состояние Ронаги ухудшилось, и он был госпитализирован. Официальные лица Ирана говорят, что состояние блогера «стабильное», но члены семьи и международное сообщество обеспокоены его судьбой.

Тем не менее официальное информационное агентство судебной системы Ирана Mizan сообщает: «Ронаги скоро будет возвращен из больницы в тюрьму, чувствует он себя хорошо. Обе его ноги целы».

В субботу Ронаги отказался от воды, а в воскресенье он был переведен в тегеранский Dey Hospital. Судебные органы Ирана не предоставили подробностей того, какая именно медицинская помощь была оказана мужчине, а также не озвучили предъявленные ему обвинения.

Хасан Ронаги опубликовал в Твиттере сделанную судебными органами фотографию брата на больничной койке. Он также подтвердил, что его родители посетили заключенного в понедельник днем и сообщили, что «Хоссейн чувствует себя хорошо».

В обращении, опубликованном на его странице в Твиттере, Хасан Ронаги попросил сторонников своего брата собраться вокруг тегеранской больницы Dey и не допустить возвращения Хоссейна в тюрьму «Эвин». Согласно видеозаписи, распространенной в социальных сетях, после этого поста группа людей собралась перед больницей Dey и скандировала лозунг: «Свободу Хоссейну Ронаги!» Силовики применили против них слезоточивый газ.

AFP сообщает, что 37-летний Хоссейн Ронаги, сотрудник Wall Street Journal, был одним из самых бесстрашных критиков Исламской Республики из ныне живущих в стране. В своем видеообращении, записанном незадолго до ареста, мужчина заявил, что «многие люди готовы отдать жизнь за Иран, и я один из этих людей». Он добавил, что иранцы хотят вести «обычную» жизнь, как и другие люди во всём мире.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в понедельник, что «пытки и жестокое обращение с политическими заключенными, такими как Ронаги, должны прекратиться».

Махмуд Амири-Могхаддам, директор базирующейся в Норвегии неправительственной организации «Иранские права человека», заявил, что ответственность за здоровье Ронаги несет руководство Ирана.

Согласно данным норвежской организации, с середины сентября иранские силы безопасности убили не менее 326 человек и арестовали тысячи активистов.