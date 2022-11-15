Скандальное дело Юсифова: коррупция помноженная на мошенничество

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 02:43

Байрам Юсифов, являющийся заместителем председателя Совета старейшин Азербайджана, вначале обманул, а затем оказал давление на одного из коллег-предпринимателей, в результате чего стал обладателем дорогостоящего имущества. В 2015-2016 годах Байрам Юсифов незаконно зарегистрировал на свое имя 25 квартир и нежилой участок площадью более 1.000 квадратных метров, принадлежавшие компании «Çinar AN». По утверждению Юсифова, сделка носила законный характер, поскольку он, якобы, заплатил за неё полтора миллиона манатов человеку по имени Нофал Гаджиев. При этом Юсифов не знал, что зарегистрированные им на себя квартиры и нежилой участок были на законных основаниях проданы различным лицам еще в 2013 и 2014 годах. Как выяснилось, Нофал Гаджиев не был ни акционером, ни председателем правления компании Çinar AN, а потому не имел полномочий от компании на продажу квартир и заключение договоров.

Однако Юсифову удалось обмануть Нофала Гаджиева – в качестве залога он вначале потребовал у Гаджиева отдать ему договоры, а позже обратился в Апшеронский районный суд с иском к компании Çinar AN, чтобы завладеть данной недвижимостью. Как выяснилось в ходе следствия, к тому времени Байрам Юсифов уже продал 32 квартиры, купленные им обманным путем через человека по имени Шакир Гоюшов, а для приобретения оставшихся 25 квартир и нежилого участка, он обратился в суд. «Байрам Юсифов не гнушался создавать проблемы гражданам, которые в 2013-2014 годах купили эти квартиры на законных основаниях, - говорится, в частности, в материалах следствия. – Юсифов открыто заявлял, что окажет давление на суды и решит дело в свою пользу. Он использовал свое положение в Республиканском Совете старейшин и не скрывал этого». Утверждается, что сообщником Юсифова стал народный художник Рза Авшаров, сын народного артиста Мухтара Авшарова. Опираясь на его услуги (по словам Авшарова, его поддерживали высокопоставленные чиновники), Юсифов сумел «кинуть» еще одну компанию – Təbriz.

«Здание у памятника Айна Султановой не было достроено из-за незаконных действий Юсифова, - говорится в материалах следствия. – На тот момент компания Təbriz планировала построить в этом районе четыре жилых здания, но в итоге построила только три, поскольку начальник ГПС Эльчин Гулиев не разрешил компании Təbriz строить четвертый дом, обосновав свой запрет близостью стройки к культовому урочищу «Джыдыр дюзю». Зато разрешение с помощью Авшарова получил Байрам Юсифов. Взамен Гаджиев передал им семь квартир площадью 716 квадратных метров на 12 этаже здания, принадлежащего Təbriz, а также одну квартиру площадью 92 квадратных метра на седьмом этаже. Всего Юсифов и Авшаров купили у компании 38 квартир, которые ранее также были проданы другим лицам на законных основаниях.