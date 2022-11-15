6-й тур ABL: лидирующий «Сабах» против «Серхедчи»

В 19:30 в Спортивном центре «Серхедчи» на площадку выйдут «Сабах» и «Серхедчи».

«Сабах» после 5 туров имеет 9 очков и возглавляет турнирную таблицу благодаря победам в очных матчах над «Гянджой» и НТД, также набравшим по 9 очков.

Еще четыре команды имеют по 7 очков. Среди них и «Серхедчи», который занимает 5-е место.

Матч «Сабах» - «Серхедчи» будет показан в прямом эфире на канале CBC Sport и на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.