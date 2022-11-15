6-й тур ABL: лидирующий «Сабах» против «Серхедчи»
Сегодня стартует 6-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В 19:30 в Спортивном центре «Серхедчи» на площадку выйдут «Сабах» и «Серхедчи».
«Сабах» после 5 туров имеет 9 очков и возглавляет турнирную таблицу благодаря победам в очных матчах над «Гянджой» и НТД, также набравшим по 9 очков.
Еще четыре команды имеют по 7 очков. Среди них и «Серхедчи», который занимает 5-е место.
Матч «Сабах» - «Серхедчи» будет показан в прямом эфире на канале CBC Sport и на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Еще два матча 6-го тура будут сыграны 19 ноября: НТД сыграет с «Гянджой» (время начала - 19:30), а астаринская «Зирвя» - с «Нефтчи» (21:00).
Закроет тур матч AAAF (Хырдалан) – «Олимпик» (Шеки). Он состоится 20 ноября и начнется в 18:30.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 9 очков (5 матчей)
2. НТД – 9 (5)
3. «Гянджа» - 9 (5)
4. «Нефтчи» – 7 (5)
5. «Серхедчи» - 7 (5)
6. AAAF – 7 (5)
7. «Олимпик» - 7 (5)
8. «Зирвя» - 5 (5).