Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей США

По данным телеканала CNN, по итогам промежуточных выборов республиканцы получают необходимые для контроля над Палатой представителей 218 мест из 435. У Демократической партии, которая до сих пор контролировала нижнюю палату Конгресса, – 210 мест. Нераспределенными на момент публикации остаются еще семь мест.

Республиканская партия США обеспечивает себе контроль над Палатой представителей Конгресса, набрав минимально необходимое для этого большинство, свидетельствуют прогнозы американских СМИ, опубликованные 16 ноября.

При этом, как передает телекомпания NBC, республиканцы закрепляют за собой 221 место в Палате представителей, тогда как у демократов – 214 мест.

Победа Республиканской партии в Палате представителей положит конец второму сроку пребывания демократа Нэнси Пелоси на посту спикера нижней палаты Конгресса. Новым спикером, как ожидается, может стать лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Маккарти приветствовал новости о получении республиканцами большинства в Палате представителей. "Американцы готовы к новому направлению, и республиканцы Палаты представителей готовы его обеспечить", - написал он в Twitter.