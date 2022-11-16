Глава британской контрразведки: «Это сильнейший удар по российской разведке»

За время войны России против Украины по российской разведывательной сети за рубежом был нанесен самый сильный удар в современной истории. BBC пишет, что так сказал глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум, который при этом отметил, что Британия должна быть готова к агрессии со стороны России еще в течение многих лет.

В ежегодном отчете, посвященном угрозам, которые стоят перед Великобританией, глава контрразведки сообщил, что по всему миру было выдворено более 600 сотрудников российских посольств, из которых, по его словам, более 400, скорее всего, были шпионами. "Это нанесло самый сильный в обозримой европейской истории стратегический удар по российской разведке", - отметил Маккаллум.

Из одной только Великобритании было изгнано 23 российских шпиона, работавших под дипломатическим прикрытием, заявил глава МИ-5. Кроме того, более чем сотне россиян, которыми Москва намеревалась заменить убывших на родину дипломатов, было отказано в дипломатической визе из соображений национальной безопасности.

"Нам нельзя успокаиваться, - добавил шеф британской контрразведки, - мы должны быть готовы к открытой или скрытой агрессии России против Великобритании в ближайшие годы".

По словам главы британской контрразведки, Россия и впредь продолжит представлять для Британии как тайную угрозу в лице шпионов и кибератак, так и явную – в виде умышленного повышения цен на энергоносители и целенаправленной дезинформации населения.