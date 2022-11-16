Зеленский: «Кажется, Путин хочет прямых переговоров...»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил определенные сигналы от лидеров других стран о желании России начать переговоры. Об этом он рассказал журналистам.

По мнению украинского президента, любые переговоры должны проходить «публично, а не кулуарно».

«Да, я получал те или иные сигналы от лидеров государств. Кажется, что Путин хочет прямых переговоров... Я такие сигналы получал... Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную войну», - сказал Зеленский, которого цитируют украинские СМИ.

По его словам, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к переговорам, на саммите G20 он предложил 10 шагов для возобновления мира в стране. «Я считаю, что это формула мира для всего мира. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером по той или иной инициативе – в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти», - отметил Владимир Зеленский.