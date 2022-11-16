Очередная семейная трагедия: в Апшероне мужчина убил супругу
В районную прокуратуру Апшеронского района поступила информация об убийстве 28-летней Афсаны Нуриевой.
Согласно сообщению прокуратуры, во время проведенных следственных мер были выявлены серьезные подозрения в том, что муж убитой, 30-летний Саадатдин Нуриев в ходе личного конфликта нанес смертельные ножевые ранения супруге, после чего скрылся с места происшествия. В прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Было установлено местонахождение Саадатдина Нуриева, которого задержали в качестве подозреваемого и привлекли к следствию.