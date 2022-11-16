Есть лучшие варианты: бывший вице-президент Пенс отказался поддержать Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем экс-лидер страны Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в выборах 2024 года, передает телеканал CNN.

«Думаю, Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов», - сказал Пенс.

На вопрос, может ли он сыграть эту роль, он ответил: «Буду держать вас в курсе». «Независимо от того, какую роль я и моя семья играем в Республиканской партии, будь то кандидата или просто участника движения, я думаю, что у нас есть более оптимальный выбор», - сказал Пенс.

Накануне Дональд Трамп объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Он заявил, что намерен вернуть США «величие и славу».