Байден оспорил слова Зеленского

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не считает доказательством утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Это не доказательство", - сказал американский лидер журналистам после возвращения в Вашингтон с саммита G20 на Бали.

Глава Украины Владимир Зеленский уверен, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. Об этом он заявлял журналистам несколько раз 16 ноября. "Это серьезная история. Я даже не сомневаюсь в докладе вечернем мне лично от командующего Воздушными силами. Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять. Я с ними войну прошел ", - сказал украинский президент.