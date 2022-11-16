В Индии отказываются покупать российскую нефть

Несколько индийских нефтеперерабатывающих заводов опасаются покупать российскую сырую нефть после 5 декабря, когда в силу вступят новые санкции против российского сырья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Индийская компания Reliance Industries Ltd, которая выступает оператором крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса и крупным заказчиком нефти из России, до сих пор не разместила заказы на отправку нефти из России после 5 декабря. По словам источников, компания опасается реакции зарубежных банков и наложения вторичных санкций. Она не хочет подвергать рискам продажи продуктов переработки другим странам.

По данным источников, не разместила заказы на российскую нефть после 5 декабря и государственная индийская компания Bharat Petroleum.