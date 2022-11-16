Австралийский миллиардер инвестирует $500 млн в Украину

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест планирует инвестировать почти $500 млн в экономику Украины, чтобы помочь стране восстановиться после завершения войны. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Миллиардер хочет позже отправить $497 млн в инвестиционный фонд, призванный финансировать возрождение экономики Украины. Организация была зарегистрирована в австралийской столице. Планируется, что на средства фонда украинские власти «построят современную инфраструктуру на основе новейших технологий».

«Я всем сердцем чувствую, что мы должны создать крупный инвестиционный фонд, чтобы и украинский народ, и весь мир понял, что (после завершения конфликта на Украине – ред.) мы начнем инвестировать (в украинскую экономику – ред.) немедленно», - сказал Эндрю Форрест.