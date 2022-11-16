Утром в четверг, 17 ноября, над Киевом, по предварительным данным, сбили две российские крылатые ракеты. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Кроме того, жителей Закарпатья просят быть в укрытиях и не находиться вблизи объектов инфраструктуры. "Враг продолжает атаку на энергосистему Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию, заставить паниковать и бояться...", - заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Также сообщается, что в четверг, 17 ноября, по всей Украине будут проходить почасовые и аварийные отключения электричества. Сложную ситуацию с электроснабжением усугубило похолодание, сообщили в Укрэнерго.