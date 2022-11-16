Мощные ракетные удары по Украине обновлено 12:12
Утром в четверг, 17 ноября, над Киевом, по предварительным данным, сбили две российские крылатые ракеты. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
Кроме того, жителей Закарпатья просят быть в укрытиях и не находиться вблизи объектов инфраструктуры. "Враг продолжает атаку на энергосистему Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию, заставить паниковать и бояться...", - заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
Также сообщается, что в четверг, 17 ноября, по всей Украине будут проходить почасовые и аварийные отключения электричества. Сложную ситуацию с электроснабжением усугубило похолодание, сообщили в Укрэнерго.
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В городе Днепр российские войска ударили по двум объектам инфраструктуры, заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, пострадал один человек.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что Россия нанесла массированный ракетный удар по объекту инфраструктуры Одесской области. «Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях», — заявил он.
А глава администрации Киевской области Алексей Кулеба подтвердил, что в регионе работает система ПВО. «Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. В области работает ПВО. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности», — предупредил Кулеба.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Россия готовит удары по энергетическим объектам: «Враг думает, что ударами по энергетике ослабит нашу оборону и сможет ударить в спину. Это наивная тактика трусливых неудачников, к которой мы готовы», — написал Ермак в телеграм-канале, также призвав жителей не игнорировать воздушную тревогу, которая объявлена во всех регионах Украины.
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Российские войска нанесли новые ракетные удары по Киевской области.
В городе Днепре слышны звуки взрывов. Сообщают о проблемах с электричеством в части города.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Крыма. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, около 8 утра были запущены первые ракеты.
"Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также их заметили и над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях в небо поднялась авиация", - пишет УНИАН. В мониторинговых каналах сообщают о работе ПВО как в Харьковской, так и в Черкасской областях, уточняет издание.
"Есть информация о возможных ракетных ударах по нашей области", - написал в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.