Алиев не перекладывает проект на чьи-то плечи… и едет в Албанию главная тема
Казалось бы, совсем недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю запуска интерконнектора Греция – Болгария (IGB), состоявшейся в Софии. А сегодня IGB обеспечивает стабильные поставки дешевого азербайджанского газа в Болгарию и вносит кардинальные изменения в энергетическую карту Юго-Восточной Европы.
Состоялся визит Ильхама Алиева и в Албанию. С одной стороны, данный визит может показаться не таким уж и значительным, да и на основании заявлений глав государств, сделанных для прессы, непросто составить представление о ключевой теме, послужившей поводом для переговоров между Ильхамом Алиевым и Байрамом Бегаем. В частности, среди вопросов, которые обсуждали главы правительств, были: поддержка друг друга в международных делах, тесное сотрудничество стран в рамках НАТО, призывы Тираны оказать поддержку в вопросе признания Косово, желание Баку открыть посольство в Тиране и так далее. Все это для нас не ново.
Но президент Алиев пошел дальше. Он отметил транзитные возможности Албании в контексте планов по удвоению экспорта азербайджанского газа в Европу к 2027 году. Эта программа изначально предусматривала поставку азербайджанского газа в Албанию, но сдвигала реализацию плана на очень дальний срок. Теперь же в связи с резкими изменениями, происходящими на европейском рынке после отказа от российского газа, Брюссель попросил Баку вдвое увеличить объемы поставки азербайджанского газа в Европу, и сделать это нужно в ближайшее время.
Получив долгосрочные гарантии Брюсселя, Баку согласился на увеличение мощностей как по добыче газа, так и по расширению трубопроводной системы для транспортировки газа в Европу. Все это, конечно, потребует немало времени и средств, о чем говорилось ранее. Объемы поставок азербайджанского газа уже обговорены и согласованы, но пока что только в общих чертах.
Многомиллиардные проекты требуют тщательно обдуманной стратегии. С одной стороны, согласована сама возможность поставок азербайджанского газа в Албанию. С другой стороны, как стало известно из выступления Ильхама Алиева, албанская газовая сеть до сих пор не создана. Во время визита в Тирану президент указал на возможности Азербайджана в плане создания газораспределительной инфраструктуры в Албании. Причем Баку готов участвовать в этом проекте в качестве инвестора.
Именно этот, связанный с энергетикой, вопрос и являлся ключевым на переговорах в Тиране.
Интересно, что глава нашего государства выразил готовность участвовать в создании газораспределительной инфраструктуры в Албании только в качестве инвестора, хотя Азербайджан имеет достаточный опыт и в области строительства такой инфраструктуры, и в области управления ею.
Но тут самое время вспомнить ситуацию, с которой несколько лет назад столкнулась Государственная нефтяная компания SOCAR в Греции. Потратив на переговоры с Афинами немало средств и времени, выигравшая соответствующий тендер азербайджанская компания в результате вынуждена была уйти из Греции. Дело в том, что греки, сославшись на нормативы Еврокомиссии, внесли изменения в тендер и присудили победу итальянской компании. И вот теперь в случае с Албанией непонятно: не то президент Алиев больше не желает связываться с европейскими политиками, среди которых много недругов Азербайджана, не то решение этого вопроса он оставил на усмотрение нефтяных компаний. Судя по всему, ответ мы узнаем не скоро.
Главное, что беспокоит сегодня президента, – это время. Сейчас обсуждается вопрос о двукратном расширении Трансадриатического (ТАР) и Трансанатолийского (ТАNAP) трубопроводов, по которым азербайджанский газ экспортируется в Европу, при этом часть ТАР как раз проходит по территории Албании. В июле этого года был подписан меморандум о стратегическом партнерстве Европы и Азербайджана в энергетической сфере. Согласно меморандуму, до 2027 года Баку намерен вдвое увеличить поставки газа в Европу. Эта задача, конечно, очень сложна и требует слаженной работы соответствующих структур многих стран. Но к моменту реализации проекта газовая инфраструктура Албании должна быть полностью готова к эксплуатации, а на сегодняшний день она еще даже не построена. В противном случае Албания не сможет принимать газ: труба будет, газ в ней тоже, а рядовой албанец им пользоваться не сможет, да и расчетный объем газа в трубе не будет использован полностью.
Указанные сложности не должны остановить ту огромную международную работу, которая уже началась. Желающих строить газовую инфраструктуру сегодня найдется немало, а вот вкладывать солидные денежные средства в строительство «с нуля» решится не каждый. Рисковать никому не хочется. И поэтому Ильхаму Алиеву приходится лично контролировать всю систему от начала до конца и оказывать поддержку иностранным участникам газовой цепочки. Он просто не может переложить на чьи-то плечи проект, который изначально был связан с его именем.