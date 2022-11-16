Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:31

Казалось бы, совсем недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю запуска интерконнектора Греция – Болгария (IGB), состоявшейся в Софии. А сегодня IGB обеспечивает стабильные поставки дешевого азербайджанского газа в Болгарию и вносит кардинальные изменения в энергетическую карту Юго-Восточной Европы. Состоялся визит Ильхама Алиева и в Албанию. С одной стороны, данный визит может показаться не таким уж и значительным, да и на основании заявлений глав государств, сделанных для прессы, непросто составить представление о ключевой теме, послужившей поводом для переговоров между Ильхамом Алиевым и Байрамом Бегаем. В частности, среди вопросов, которые обсуждали главы правительств, были: поддержка друг друга в международных делах, тесное сотрудничество стран в рамках НАТО, призывы Тираны оказать поддержку в вопросе признания Косово, желание Баку открыть посольство в Тиране и так далее. Все это для нас не ново.

Но президент Алиев пошел дальше. Он отметил транзитные возможности Албании в контексте планов по удвоению экспорта азербайджанского газа в Европу к 2027 году. Эта программа изначально предусматривала поставку азербайджанского газа в Албанию, но сдвигала реализацию плана на очень дальний срок. Теперь же в связи с резкими изменениями, происходящими на европейском рынке после отказа от российского газа, Брюссель попросил Баку вдвое увеличить объемы поставки азербайджанского газа в Европу, и сделать это нужно в ближайшее время. Получив долгосрочные гарантии Брюсселя, Баку согласился на увеличение мощностей как по добыче газа, так и по расширению трубопроводной системы для транспортировки газа в Европу. Все это, конечно, потребует немало времени и средств, о чем говорилось ранее. Объемы поставок азербайджанского газа уже обговорены и согласованы, но пока что только в общих чертах. Многомиллиардные проекты требуют тщательно обдуманной стратегии. С одной стороны, согласована сама возможность поставок азербайджанского газа в Албанию. С другой стороны, как стало известно из выступления Ильхама Алиева, албанская газовая сеть до сих пор не создана. Во время визита в Тирану президент указал на возможности Азербайджана в плане создания газораспределительной инфраструктуры в Албании. Причем Баку готов участвовать в этом проекте в качестве инвестора. Именно этот, связанный с энергетикой, вопрос и являлся ключевым на переговорах в Тиране. Интересно, что глава нашего государства выразил готовность участвовать в создании газораспределительной инфраструктуры в Албании только в качестве инвестора, хотя Азербайджан имеет достаточный опыт и в области строительства такой инфраструктуры, и в области управления ею.