Украинские эксперты обнаружили, что около 75% комплектующих в иранских дронах были произведены США, странами Европы и Израилем. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Министерство обороны Израиля направила запрос компания Ophir Optronics, ведущий израильский производитель прецизионной инфракрасной оптики, фотоники и трехмерного бесконтактного измерительного оборудования. Телескопические инфракрасные линзы разведывательного беспилотника Mohajer-6, который исследовали в Украине, идентичны тем, которые производит Ophir Optronics.

Компания допускает, что Тегеран мог приобрести технологии наблюдения через посредников или купить в Китае копии комплектующих, которые производятся в западных странах.