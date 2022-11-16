В иранских дронах-камикадзе нашли западные детали в том числе израильские
Украинские эксперты обнаружили, что около 75% комплектующих в иранских дронах были произведены США, странами Европы и Израилем. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В Министерство обороны Израиля направила запрос компания Ophir Optronics, ведущий израильский производитель прецизионной инфракрасной оптики, фотоники и трехмерного бесконтактного измерительного оборудования. Телескопические инфракрасные линзы разведывательного беспилотника Mohajer-6, который исследовали в Украине, идентичны тем, которые производит Ophir Optronics.
Компания допускает, что Тегеран мог приобрести технологии наблюдения через посредников или купить в Китае копии комплектующих, которые производятся в западных странах.
Израильское оборонное ведомство ведет расследование. По словам экспертов, упомянутые в The Wall Street Journal системы не представляют собой контролируемый военный продукт и продукцию двойного назначения.
Из более чем двухсот технических компонентов, которые украинские исследователи идентифицировали в одном из иранских беспилотников, около половины принадлежали компаниям из США и почти треть - компаниям из Японии. По словам американских чиновников, Вашингтон начал расследование, чтобы выяснить, откуда Иран получает комплектующие для своих дронов.