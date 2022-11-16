Kapital Bank удостоился 9 престижных наград

Kapital Bank, регулярно представляющий знаковые проекты и вносящий весомый вклад в сферу рекламы и маркетинга Азербайджана, удостоился 9 наград в различных категориях на церемонии награждения рекламной премии Felis. Церемония награждения состоялась 11 ноября 2022 года на традиционном мероприятии Brand Week в Стамбуле.

Kapital Bank удостоился золотой премии в номинациях «Лучшая рекламная кампания» и «Лучший фильм» за социальный проект Hər şey mümkündür, в номинации «Лучшая музыка» и «Лучшая рекламная коммуникация 360 градусов» за рекламную кампанию Birbankla olar; серебряной премии в номинации «Лучшая PR-кампания» за социальный проект Hər şey mümkündür, в номинации «Лучшая кампания с участием инфлюэнсеров» за проект Məni işarələmə, а также в номинациях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший продакшн года» за проект «Новая карта Birbank Cashback»; бронзовой премии в номинации «Лучшая музыка» также за проект, связанный с выпуском на рынок карты Birbank Cashback.

Таким образом, Kapital Bank стал обладателем в общей сложности 9 премий, 4 из которых золотые, 4 — серебряные и одна — бронзовая.