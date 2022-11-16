Мировые мэтры педиатрии встретились в Баку почти официоз
В Баку прошел XII Международный научно-практический конгресс «Актуальные проблемы педиатрии», в ходе которого ведущие ученые мира обсуждали в течение трех дней актуальные проблемы детской заболеваемости.
В работе конгресса приняли участие представители педиатрических ассоциаций из 90 стран, в том числе, президент Ассоциации педиатров Европы (EPA-UNEPSA) профессор Массимо Пателло Монтовани, президент Международной Ассоциации педиатров (İPA) профессор Энвер Хасаноглы, президент Союза арабских педиатрических обществ профессор Джозеф Хаддад, президент Союза педиатров России академик Лейла Намазова-Баранова, президент Фонда детского здоровья Индии Навиин Теккер и другие ученые с мировым именем.
Азербайджан на конгрессе представляли руководящие работники Милли Меджлиса, Министерства здравоохранения, TABIB, Азербайджанского медицинского университета (АМУ) и Ассоциации педиатров Азербайджана.
Открывая заседание конгресса, доцент Рауф Бегляров, проректор по научной работе АМУ, доктор медицинских наук, подчеркнул, что в Азербайджане здоровье матери и ребенка постоянно находятся в центре внимания и опеки государства. Он передал приветствие и добрые пожелания ректора АМУ, профессору Гераю Герайбейли, и пожелал профессиональных успехов всем участникам международного конгресса.
В свою очередь, профессор Хиджран Гусейнова, председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, подчеркнула, что неустанное внимание к здоровью женщин и детей положено в основу государственной стратегии Азербайджана, инициатором и проводником которой является первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
При этом депутат особо отметила роль первого вице-президента Азербайджана в осуществлении масштабных проектов, направленных на поддержания физического и психологического здоровья детей из социально неблагополучной среды.
Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов, поприветствовав организаторов и участников XII Международного научно-практического конгресса, обратил внимание на актуальность этого мероприятия.
«На научных сессиях Конгресса будут обсуждаться новейшие открытия в области педиатрии и опыт наиболее удачных мировых практик, - подчеркнул Надир Зейналов. – А это значит, что участники смогут применить в своей работе информацию и знания, полученные в ходе этого форума»
Важно отметить, что нынешний, двенадцатый по счету международный конгресс, который проводит учрежденная еще в 1930 году Ассоциация педиатров Азербайджана, был посвящен совершенствованию и организации медицинской помощи детям, современному комплексному обследованию, а также инновационным методам лечения и профилактическим мероприятиям на базе доказательной медицины.
Участники конгресса - известные неврологи, педиатры и гастроэнтерологи, очно или в режиме онлайн сделали больше восьмидесяти научных докладов. Наибольший интерес вызвали сообщения, посвященные проблемам неонтологии, медицинской биоэтике в педиатрии, нефрологии, детской эндокринологии, хирургии, проблемам раннего вмешательства, реабилитации постковидного синдрома у детей...
Выступая на пленарном заседании, председатель Ассоциации педиатров Азербайджана, член международной и европейской Ассоциации педиатров Тарана Таги-заде рассказала, как в 2000-м году в Азербайджане, под руководством академика А.А. Намазовой, эксперты АПА разработали и внедрили учебную программу «Основы медицинской биоэтики». Впоследствии эта программа неоднократно обсуждалась и была подержана 11-й сессией ЮНЕСКО, Межпарламентской Ассамблеей, Бакинскими Международными гуманитарными Форумами, 10-й Бакинской международной конференцией омбудсменов. В настоящее время переработанная и дополненная программа «Основы медицинской биоэтики» успешно преподается на всех факультетах АМУ.
Почетный вице-президент АПА, заслуженный деятель науки, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии АМУ, профессор Лейла Аллахвердиева поделилась с зарубежными коллегами опытом использования спелеотерапии в солевых пещерах Нахичевани, продемонстрировавший высокую эффективность при реабилитации детей и взрослых с постковидным синдромом.
Доцент Чонкар Тунджай Сечиль, специалист из Эгейского университета Турции, рассказала о новейших методах в детской нефрологии основанных, на перитонеальном диализе (ПД). И, в частности, о методе заместительной почечной терапии на принципе диффузионного обмена, который существенно повышает качество и продолжительность жизни пациентов.
«Сама идея организации этого конгресса изначально наполнена высоким этическим смыслом, - отметила профессор Ольга Кубарь, член правления европейского Форума по качественной клинической практике, член международного Комитета по биоэтике МКБ ЮНЕСКО (IBC UNESCO). - Возможность открытого, многопрофильного, междисциплинарного и международного обсуждения проблем педиатрии с привлечением научных исследований и данных медицинской практики в полной мере отвечает принципам биоэтики по созданию глобальной платформы профессиональной и социальной ответственности, солидарности и сотрудничества».
В своем выступлении профессор Кубарь подчеркнула, что заявленный в рамках конгресса акцент на анализ вызовов пандемии COVID-19 в педиатрии, а также обмен опытом в данной сфере, являются этически обоснованным вкладом по изучению уроков пандемии, формированию новых солидарных биоэтических решений и действий в сфере чрезвычайных эпидемических ситуаций.
Ильги Эртем, профессор факультета медицины Университета Анкары, отметила, что судьбоносным фактором для реабилитации детей с проблемами развития является «Программа раннего вмешательства». При этом профессор Эртем подчеркнула огромную важность внедрения в систему здравоохранения и в подготовку медицинских кадров соответствующих протоколов ранней диагностики.
XII Международный научно-практический конгресс «Актуальные проблемы педиатрии» в Баку, за работой которого следили специалисты во всем мире, завершил свою работу. Остается только выразить уверенность, что проведенные в столице Азербайджана три дня встреч, сообщений и дискуссий, в ходе которых мэтры мировой педиатрии делились с коллегами знаниями и опытом, помогут представителям самой благородной профессии на земле добиться новых успехов в лечении и диагностике детей.