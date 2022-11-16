В работе конгресса приняли участие представители педиатрических ассоциаций из 90 стран, в том числе, президент Ассоциации педиатров Европы (EPA-UNEPSA) профессор Массимо Пателло Монтовани, президент Международной Ассоциации педиатров (İPA) профессор Энвер Хасаноглы, президент Союза арабских педиатрических обществ профессор Джозеф Хаддад, президент Союза педиатров России академик Лейла Намазова-Баранова, президент Фонда детского здоровья Индии Навиин Теккер и другие ученые с мировым именем.

В Баку прошел XII Международный научно-практический конгресс «Актуальные проблемы педиатрии», в ходе которого ведущие ученые мира обсуждали в течение трех дней актуальные проблемы детской заболеваемости.

Открывая заседание конгресса, доцент Рауф Бегляров, проректор по научной работе АМУ, доктор медицинских наук, подчеркнул, что в Азербайджане здоровье матери и ребенка постоянно находятся в центре внимания и опеки государства. Он передал приветствие и добрые пожелания ректора АМУ, профессору Гераю Герайбейли, и пожелал профессиональных успехов всем участникам международного конгресса.

В свою очередь, профессор Хиджран Гусейнова, председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, подчеркнула, что неустанное внимание к здоровью женщин и детей положено в основу государственной стратегии Азербайджана, инициатором и проводником которой является первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

При этом депутат особо отметила роль первого вице-президента Азербайджана в осуществлении масштабных проектов, направленных на поддержания физического и психологического здоровья детей из социально неблагополучной среды.

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов, поприветствовав организаторов и участников XII Международного научно-практического конгресса, обратил внимание на актуальность этого мероприятия.

«На научных сессиях Конгресса будут обсуждаться новейшие открытия в области педиатрии и опыт наиболее удачных мировых практик, - подчеркнул Надир Зейналов. – А это значит, что участники смогут применить в своей работе информацию и знания, полученные в ходе этого форума»

Важно отметить, что нынешний, двенадцатый по счету международный конгресс, который проводит учрежденная еще в 1930 году Ассоциация педиатров Азербайджана, был посвящен совершенствованию и организации медицинской помощи детям, современному комплексному обследованию, а также инновационным методам лечения и профилактическим мероприятиям на базе доказательной медицины.

Участники конгресса - известные неврологи, педиатры и гастроэнтерологи, очно или в режиме онлайн сделали больше восьмидесяти научных докладов. Наибольший интерес вызвали сообщения, посвященные проблемам неонтологии, медицинской биоэтике в педиатрии, нефрологии, детской эндокринологии, хирургии, проблемам раннего вмешательства, реабилитации постковидного синдрома у детей...