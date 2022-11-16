Американский генерал оценил вероятность военного освобождения Крыма

Освобождение Крыма с помощью военных методов со стороны Украины маловероятно. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-7») заявил глава объединенных штабов США, генерал Марк Милли, пишет Reuters.

«Вероятность военной победы Украины с вытеснением россиян в том числе из Крыма… с военной точки зрения низка», — сказал он журналистам. Он обратил внимание на то, что Россия сохраняет в Украине «значительную боевую силу». Однако генерал назвал возможным политическое решение российских властей сдать полуостров.

«Российским военным действительно плохо. Итак, вы хотите вести переговоры, когда вы в своей силе, а ваш оппонент слаб. И возможно, возможно, политическое решение будет. Все, что я говорю, это возможность для этого», – добавил он.