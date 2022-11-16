Ульвия Худиева, собкор 12:01

Очередь из нескольких тысяч грузовиков, образовавшаяся на азербайджано-российской границе, затруднила местным фермерам транспортировку продукции на российский рынок. В результате выращенный ими урожай остается в машинах и портится. Напомним, что на азербайджано-российской границе ранее скопилась длинная очередь из грузовиков, которая начиналась от погранперехода «Самур» и доходила до города Худат Хачмазского района. Haqqın.az уже писал о причинах возникновения этой очереди. Связаны они с тем, что пункты пропуска на российской стороне не соответствуют возросшему грузообороту: в результате закрытия Керченского пролива для судов и паромов, перевозящих грузовики, произошло изменение логистики, и теперь грузы из Турции направляются в Россию через территорию Азербайджана.

Возникшие очереди негативным образом сказались на положении азербайджанских фермеров. Сейчас самое время экспортировать в Россию сезонные фрукты, такие как хурма, гранаты и цитрусовые. Водители, стоявшие в очереди, рассказали, что сутками ждут на морозе, и со временем продукты в машине портятся, особенно страдает хурма. Поэтому часть продукции им придется выбросить. Из-за логистических проблем экспортеры пытаются выгрузить товар из машин и отправить его в Россию вагонами, но и там их подстерегают трудности. Грузовых вагонов попросту не хватает. Владельцы грузов говорят, что приходится ждать по несколько дней, прежде чем удастся найти свободный вагон. Большинство фермеров села Чахирли Гейчайского района экспортируют свою продукцию в Россию. Фермер Оруджали Ганиев говорит, что из-за проблем с транспортировкой товаров резко упали цены на хурму. «Хурма — не единственный для меня источник дохода, но есть фермеры, которые зарабатывают на жизнь только ее продажей. Сейчас они оказались в непростом положении, потому что продукция не попадает на российский рынок», — сказал Ганиев. По его словам, килограмм хурмы в селе продают за 40 копеек, но покупателей мало. Один из фермеров рассказал, что в этом году из-за жаркого лета увеличились расходы на полив садов, но теперь «фабрики скупают гранаты и айву для производства сока, однако спрос на хурму невелик».

Фермер Джавид Пириев сообщил, что сейчас начался массовый сбор хурмы. Из-за дождей плоды почернели и потеряли свои качества. Такие продукты не подходят для российского рынка: «Каждый год были определенные проблемы, но хуже этого еще не было ничего. Есть фермеры, которые потеряли тысячи манатов потенциальной прибыли». Джейхун Гулиев, фермер из села Алаколь Товузского района, рассказал, что ящик хурмы предлагается за 3 маната, тогда как в прошлом году цена была вдвое выше - 6 манатов. В этом году урожайность была высокой, себестоимость выросла, а цена снизилась. Один из фермеров отметил, что с урожая, который он собрал с двух гектаров земли, ему удалось получить всего 170 манатов прибыли. Поскольку хранить продукты в холодильнике невыгодно, он согласился с ценой, предложенной компанией-экспортером. Фермер Рафик Насибов рассказал, что в этом году он собрал до 10 тонн урожая, но пока что не смог продать и половины. При этом килограмм хурмы в Товузе сейчас стоит в районе 33-40 копеек.