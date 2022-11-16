Зерновую сделку решили продлить
В Стамбуле договорились о продлении зерновой сделки на 120 дней. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает BBC.
Решение приняли в Стамбуле. Гарантами соглашения остались ООН и Турция.
Сейчас работа "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена на четыре месяца. Но Киев обратился к партнерам с просьбой продлить инициативу минимум на год и добавить к ней порт Николаева.
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