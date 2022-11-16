На одной из центральных улиц города установлены павильоны, посвященные различным видам спорта. Там юные спортсмены демонстрируют основы своих дисциплин. Цель – популяризация данных видов спорта среди детей и молодежи.

И действительно, открытие фестиваля собрало большое количество детей и взрослых. По словам заместителя главы местной Исполнительной власти Гасана Гасанова, в Шеки часто проводятся различные мероприятия, и город часто называют «городом фестивалей». Он поблагодарил Министерство молодежи и спорта за организацию этого спортивного праздника.

Министр Фарид Гаибов в ходе своего выступления отметил, что это первый спортивный фестиваль. В нем принимают участие около 150 спортсменов и 35 тренеров из 23 видов спорта. В рамках фестиваля, который продлится до 19 ноября, для юных спортсменов в Олимпийском спорткомплексе Шеки проводятся различные мастер-классы, организованы развлекательно-обучающая программа, уроки танцев, военно-патриотическая подготовка, интеллектуальные игры и другие мероприятия.