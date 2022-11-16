Большой спортивный праздник в Шеки 23 вида спорта, 150 спортсменов
Сегодня в Шеки состоялась торжественная церемония открытия «Спортивного фестиваля 2022».
На одной из центральных улиц города установлены павильоны, посвященные различным видам спорта. Там юные спортсмены демонстрируют основы своих дисциплин. Цель – популяризация данных видов спорта среди детей и молодежи.
И действительно, открытие фестиваля собрало большое количество детей и взрослых. По словам заместителя главы местной Исполнительной власти Гасана Гасанова, в Шеки часто проводятся различные мероприятия, и город часто называют «городом фестивалей». Он поблагодарил Министерство молодежи и спорта за организацию этого спортивного праздника.
Министр Фарид Гаибов в ходе своего выступления отметил, что это первый спортивный фестиваль. В нем принимают участие около 150 спортсменов и 35 тренеров из 23 видов спорта. В рамках фестиваля, который продлится до 19 ноября, для юных спортсменов в Олимпийском спорткомплексе Шеки проводятся различные мастер-классы, организованы развлекательно-обучающая программа, уроки танцев, военно-патриотическая подготовка, интеллектуальные игры и другие мероприятия.
«Здесь представлены в основном олимпийские дисциплины. Призываем всех заниматься спортом. Вчера я встречался с участниками фестиваля. Все очень довольны и высказали пожелания, чтобы подобные фестивали проводились постоянно», - говорит Фарид Гаибов.
Для юных спортсменов подобный фестиваль - это новый опыт. В ходе фестиваля они имеют возможность узнать много нового, познакомиться со сверстниками из других видов спорта.
«Тут очень интересно, - рассказывает гимнастка сборной Азербайджана Фахрия Алиева. – Особо могу выделить мастер-классы по брейк-дансу, уроки оказания первой помощи, различные интеллектуальные дебаты. Мы здесь подружились с представителями других видов спорта, прекрасно общаемся. Выскажу общее мнение: хотелось бы, чтобы такие мероприятия организовывались чаще».