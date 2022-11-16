Непонятный поступок главы МИД Греции вызвал дипломатический скандал обновлено 01:10
Поверенного в делах Греции вызвали в МИД Ливии в связи с отказом министра иностранных дел Никоса Дендиаса выйти из самолета по прибытии в Триполи. Об этом сообщил Anadolu пресс-секретарь Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хаммуде.
По его словам, в связи с инцидентом поверенный в делах Греции вызван в МИД, также принято решение отозвать для консультаций поверенного в делах Ливии в Афинах.
Хаммуде отметил, что позиция греческого министра была встречена ливийским правительством с сожалением и «является оскорблением ливийского народа и правительства». Он также добавил, что самолет главы МИД Греции направился в город Бенгази на востоке Ливии.
Согласно греческим СМИ, Дендиас так поступил потому, что в аэропорт на его встречу прибыла глава МИД Ливии Наджла Манкуш. В греческих СМИ также отмечалось, что самолет министра следовал из Триполи в Бенгази через Мальту, поскольку ливийская сторона не утвердила план полета.
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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прилетел в Ливию и отказался выходить из самолета. После чего он сразу улетел обратно. Об этом заявила глава МИД Ливии Наджла Мангуш, пишут зарубежные СМИ.
По ее словам, глава греческого МИД не объяснил свой поступок.