Поверенного в делах Греции вызвали в МИД Ливии в связи с отказом министра иностранных дел Никоса Дендиаса выйти из самолета по прибытии в Триполи. Об этом сообщил Anadolu пресс-секретарь Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хаммуде.

По его словам, в связи с инцидентом поверенный в делах Греции вызван в МИД, также принято решение отозвать для консультаций поверенного в делах Ливии в Афинах.

Хаммуде отметил, что позиция греческого министра была встречена ливийским правительством с сожалением и «является оскорблением ливийского народа и правительства». Он также добавил, что самолет главы МИД Греции направился в город Бенгази на востоке Ливии.

Согласно греческим СМИ, Дендиас так поступил потому, что в аэропорт на его встречу прибыла глава МИД Ливии Наджла Манкуш. В греческих СМИ также отмечалось, что самолет министра следовал из Триполи в Бенгази через Мальту, поскольку ливийская сторона не утвердила план полета.