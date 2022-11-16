В ООН предупредили о катастрофических последствиях войны в Украине

Проблемы в Украине, появившиеся из-за войны, сильно усугубятся в ближайшие зимние месяцы. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН предупредила заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, сообщает пресс-служба организации.

Она подчеркнула, что на 14 ноября Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 16 631 жертву среди гражданского населения Украины: с начала полномасштабного вторжения в Украину 6 557 человек убиты и 10 074 ранены.

«Я должна повторить: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом. Войне не видно конца. Пока она продолжается, риски потенциально катастрофических последствий остаются реальными. Инцидент в Польше вблизи украинской границы стал пугающим напоминанием об экстренной необходимости предотвращения любой эскалации», - сказала Розмари Дикарло.