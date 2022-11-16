В ООН предупредили о катастрофических последствиях войны в Украине
Проблемы в Украине, появившиеся из-за войны, сильно усугубятся в ближайшие зимние месяцы. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН предупредила заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, сообщает пресс-служба организации.
Она подчеркнула, что на 14 ноября Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 16 631 жертву среди гражданского населения Украины: с начала полномасштабного вторжения в Украину 6 557 человек убиты и 10 074 ранены.
«Я должна повторить: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом. Войне не видно конца. Пока она продолжается, риски потенциально катастрофических последствий остаются реальными. Инцидент в Польше вблизи украинской границы стал пугающим напоминанием об экстренной необходимости предотвращения любой эскалации», - сказала Розмари Дикарло.
Эксперты ООН, отметила она, до сих пор считают риск использования ядерного оружия из-за войны в Украине довольно высоким. «Я вновь подчеркиваю настоятельную необходимость избегать военных действий, которые могут поставить под угрозу безопасность и сохранность любого ядерного объекта», – подчеркнула Розмари Дикарло.
По словам заместителя генсека ООН, вопросы также вызывает содержание военнопленных со стороны России и Украины, а также защита прав и обеспечение безопасности детей в Украине.
«Сегодня я хотела бы обратить внимание на проблему обеспечения прав, безопасности и защиты самых маленьких украинцев. Более 400 детей убиты, многие получили ранения, потеряли членов семьи или были вынуждены покинуть свои дома. По данным правительственного портала «Дети войны», по состоянию на 12 ноября 279 детей считались пропавшими без вести. Также поступают тревожные сообщения о принудительном перемещении детей на оккупированную Россией территорию Украины или в Российскую Федерацию», - сказала Розмари Дикарло.