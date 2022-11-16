Спортсмены Renzo Gracie Academy Azerbaijan вернулись из Абу-Даби с медалями фото
В 14-м чемпионате мира по джиу-джитсу, прошедшем в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), приняли участие представители спортивного клуба Renzo Gracie Academy Azerbaijan. Команда состояла из разных возрастных групп - дети, подростки и взрослые.
Спортсмены, успешно выступившие на соревнованиях: среди детей - Орудж Шамседдин, Алиев Фарид и Мамедов Полад (золото), Марк Символ, Тахмазов Расул, Навид Анайях, Навид Алиха (серебро), среди юниоров - Алекберов Саид, Зейналов Низами (серебро), Мамедов Эльшан Тахмазов Риад, Тахмазов Фаиг (бронза).
Среди взрослых Ибрагим Мамедалиев завоевал золотую медаль, Джафарзаде Азер, Сафиев Ниджат - серебряные, Эюбов Вугар и Мурадов Рамиль - бронзовые медали. Главный тренер академии Аяз Сулейманов провел 4 поединка и проиграл только в финале, завоевав серебряную медаль.
По итогам соревнований Renzo Gracie Academy Azerbaijan заняла 4-е место среди 151 команды на чемпионате мира.
Renzo Gracie Academy Azerbaijan расположена в жилом комплексе «Ренессанс Палас» (улица Ахмеда Джамиля, 27). В академии проводятся занятия по джиу-джитсу, боксу, кикбоксингу, тай-боксу, борьбе и вольной борьбе для разных возрастных групп. Для получения дополнительной информации об Renzo Gracie Academy Azerbaijan можно позвонить по номеру 012 210 91 56. Информацию можно получить и на странице Академии renzograciez в Instagram.