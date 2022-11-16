Госдеп активно занимается азербайджано-армянским урегулированием

Весь аппарат и госсекретарь Блинкен продолжают очень активно заниматься поиском мира между Азербайджаном и Арменией, уделяя этому пристальное внимание, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.

«Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению этой проблемы, и поэтому продолжаем активно заниматься этим вопросом», - отметил он.

Комментарии Пателя последовали за звонками госсекретаря Энтони Блинкена лидерам Азербайджана и Армении, в которых он призвал стороны запланировать дальнейшие переговоры, как это было ранее согласовано в Вашингтоне.

«Постоянное участие госсекретаря в этом вопросе - результат приверженности США делу мирного будущего в регионе Южного Кавказа», - сказал он.