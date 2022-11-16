Азербайджанская партия призывает к полному восстановлению контроля над Карабахом

Принятая Сенатом Франции 15 ноября 2022 года антиазербайджанская резолюция противоречит международному праву и проистекает из ненависти Парижа к Анкаре и Баку. Об этом говорится в заявлении Партии единого Народного фронта Азербайджана (ПЕНФА).

«Принятая позорная резолюция призвана защитить проводившую оккупацию и военные преступления (геноцид, убийство мирных жителей ракетными обстрелами, этнические чистки, убийство пленных пытками и т.д.) Армению, оправдать кровавый сепаратизм, запугать Азербайджан, который хочет восстановить государственные границы и государственный суверенитет в рамках границ, признанных ООН, и заставить Баку пойти на уступки. Для страны, прошлое которой полно кровавых расправ, а сегодня - политического лицемерия, обвинять в чем-то Азербайджан неприемлемо», - говорится в заявлении партии.

В партии призвали правительство пересмотреть отношения с Францией во всех сферах, отказаться от ее посреднических услуг.

В ПЕНФА также заявили о необходимости выдвинуть новые требования об извинениях народу Азербайджана за ущерб, причиненный национальной экономике, выплате компенсаций, привлечении к ответственности виновных в совершении военных преступлений, а также отметили необходимость восстановления государственного суверенитета в Карабахе, где проживают этнические армяне, и государственной границы в Лачине».