Иран обвиняет Израиль и Запад...

Израиль и политики Запада планировали организовать в Иране гражданскую войну, которая должна была привести к распаду страны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в своем Twitter-аккаунте.

"Израильский режим, а также ряд западных политиков попытались устроить в Иране гражданскую войну, которая должна была привести к распаду государства. Однако они должны понимать, что Иран - это не Ливия и не Судан", - написал он.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что не сомневается в участии США и Израиля в организации протестов в Иране.