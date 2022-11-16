Российский политолог и журналист Максим Шевченко на своем официальном канале в Youtube положительно отозвался о решении первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая прекратила свою деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО из-за предвзятого отношения этой организации к Азербайджану.

«Первая леди Азербайджана, вице-президент Мехрибан Алиева сняла с себя полномочия посла доброй воли ЮНЕСКО, но сделала это деликатным образом, как вообще свойственно этой замечательной женщине, закончившей в Москве Сеченовский институт. Ну это на самом деле ответ на то, что ЮНЕСКО вообще не замечала разрушения и разорения азербайджанских культурных объектов на территории Карабаха, как будто их там вообще не было, хотя там уничтожались мечети, уничтожались древние памятники азербайджанской культуры, уничтожались кладбища. Говорилось только об армянских объектах. Это огромная, чудовищная несправедливость. Мехрибан Алиева поступила абсолютно правильно, что сняла с себя эти полномочия, тем более что штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже, так что ни о какой «доброй воле» организации по отношению к Азербайджану речь, конечно, идти не может», - сказал Шевченко.