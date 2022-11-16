Пришло время Patriot: Киев призывает США ускорить поставки ПВО

Украина призвала США ускорить поставки систем противовоздушной обороны. В частности, Киев просит Штаты передать комплексы Patriot для нужд ВСУ, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Согласно сообщению, Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном прямо во время очередного масштабного ракетного обстрела Украины утром. Украинский министр отметил, что политики разделяют мнение, что Россия несет полную ответственность за ракетные атаки и их последствия на территории Украины, Польши и Молдовы.

"Я... подчеркнул, что необходимо ускорить поставки в Украину систем ПВО. NASAMS уже доказала свою эффективность. Я тоже убежден, что время Patriot пришло", - написал Кулеба.