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● Утюг Panasonic за 25₼: Паровой утюг Panasonic мощностью 1500 Вт, предлагаемый всего за 25₼ вместо 60 при покупке наличными, умело разгладит даже самые неподатливые складки, обеспечив глубокое проникновение пара в одежду. Функция вертикального отпаривания позволит привести одежду в порядок, даже не снимая ее с вешалки.

● Смартфон за 200₼. Подходящий практически под любой бюджет смартфон Blackview с оперативной памятью 3 ГБ, внутренней памятью 32 ГБ, емкостью аккумулятора 5380 мАч, с 6,5” широким экраном и операционной системой Android 11 в период кампании будет стоить всего 200₼ вместо 280.

● Телевизор с функциями смарт всего за 269₼: Телевизор Hoffmann с 32" (81 см) экраном обладает функцией смарт. Модель отличается приемлемой ценой и уже полюбилась покупателям. В период кампании вы можете приобрести телевизор Hoffmann всего за 269₼ вместо 520.

● Диван с базой за 299₼. «Надо бы купить, но руки не доходят», думали вы? Будьте смелее, покупая трехместный диван Opera всего за 299₼ вместо 456, вы обеспечите уют своего дома.

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