Эрдоган рассказал, о чем говорили глава ЦРУ и Нарышкин
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс на переговорах в Анкаре обсудили вопросы неприменения ядерного оружия. Об этом журналистам сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT.
"По информации, полученной от главы (турецкой – ред.) разведки, Россия и США обсуждали вопросы неприменения ядерного оружия. У сторон в настоящее время нет никаких попыток его использования. Мы хотим, чтобы они чаще встречались, и готовы способствовать этому. Это (применение ядерного оружия – ред.), не дай Бог, приведет к возникновению новой мировой войны. Нельзя давать шанс этому", - сказал глава Турции.