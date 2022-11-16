Россия модернизирует военную базу в Армении
На высокогорном полигоне Алагяз военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении военные специалисты производят совершенствование, переоборудование и плановое обслуживание автодрома и танкодрома соединения, пишут российские СМИ.
«В подготовительный период военнослужащие обновляют учебно-материальную базу, модернизируют и обслуживают маршрут движения военной и специальной техники с препятствиями, пособия по выполнению нормативов на учебных точках теоретической подготовки. В преддверии зимнего периода обучения комиссия из представителей командования соединения проведет осмотр мест тренировок экипажей», - говорится в сообщении.