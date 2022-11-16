МИД Армении: Переговоры идут на основе предложений Еревана и Баку

Предполагаемый рамочный документ между Арменией и Азербайджаном содержит общие принципы, на которых должны строиться отношения двух стран, заявил журналистам замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян.

Ованнисян подчеркнул, что сейчас переговоры идут на основе предложений Еревана и Баку, отметив, что общие принципы включают и взаимное признание территориальной целостности в соответствии с декларацией в Алма-Ате от 1991 года.

Говоря о предмете переговоров, замглавы армянского МИД отметил, что нет российских, французских, европейских или американских вариантов, есть исключительно армянский и азербайджанский варианты.

«Переговорный процесс сейчас идет по разным направлениям: мирный договор, демаркация и делимитация границ, разблокирование коммуникаций», - сказал Ованнисян.