«Когда придет время...»: Эрдоган о своих отношениях с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность встречи с Башаром Асадом и пересмотра отношений между Анкарой и Дамаском после президентских и парламентских выборов, которые состоятся в 2023 году. Об этом сообщает TRT.

«В политике не бывает вечных обид и недовольства. Когда придет время, вы сможете сесть, оценить и сделать соответствующее обновление. В настоящее время мы как Турция можем пересмотреть наши отношения со странами, с которыми у нас есть проблемы по этим вопросам. Особенно после июньских выборов, когда мы сможем сделать все заново. И, соответственно, мы можем, надеюсь, продолжать свой путь в этом направлении», - заявил турецкий президент в интервью.

Он отметил, что сейчас Турция также ведет переговоры по урегулированию отношений с Египтом и решению вопросов с Францией.

«Один из важнейших вопросов у нас с Францией - это вопрос SAMP-T (зенитный ракетный комплекс морского базирования – ред.)», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.