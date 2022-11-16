Буш: Украина может победить, но ей нужна поддержка США

Экс-президент США Джордж Буш-младший, назвав президента Украины Владимира Зеленского «крутым парнем», заявил, что украинский лидер может победить в войне с Россией, если Киев будет получать необходимую поддержку. Об этом передает Associated Press.

«Безусловно, они могут победить, они побеждают», – сказал Буш-младший, добавив: «Но они не победят, если США и свободный мир скажут, что это больше не стоит того».

По мнению Буша, Украина была «мирной демократией, которая развивала свои институты», когда Россия вторглась на ее территорию в феврале.

Экс-президент США заявил, что история оценит Зеленского как «замечательного лидера», добавив, что США должны поддерживать Украину в ее борьбе против России.

«Неудача в Украине повлияет на будущие поколения американцев, – считает Буш-младший. – Нестабильная Европа... отразится на нашей национальной безопасности».